«За решеткой не окажется»: Александр Кинжинов призвал не переживать за судьбу Алены Водонаевой

Несколько дней назад телеведущая отметилась в отделе полиции после двух скандальных постов в Instagram.

Экстрасенс Александр Кинжинов призвал не переживать за судьбу Алены Водонаевой. 13 февраля экс-участница «Дома-2» в сопровождении своего адвоката Екатерины Гордон наведалась в отдел полиции, чтобы дать там объяснения по поводу скандальных постов о материнском капитале и абортах.

После этого официальные представители телеведущей подчеркнули: на данном этапе претензий к Алене у контролирующих органов нет, но не исключается, что Водонаеву оштрафуют после проведения лингвистической экспертизы. Поклонники же Алены переживают, что их любимица может оказаться в тюрьме в случае неблагополучного разрешения ситуации.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов поспешил успокоить читателей Teleprogramma.pro: заключение Водонаевой не грозит. Отвечая же на вопрос, жалеет ли блогер о сказанном, спикер уверенно ответил однозначно утвердительно, но подчеркнул: Алена всего лишь устала от повышенного внимания к себе.

«Ее утомили вся эта шумиха и негатив. Извинений от нее дождутся вряд ли. Кроме того, внутри себя Алена действительно считает себя правой, она верит в то, что сказала. За решеткой Водонаева не окажется», — подытожил он.

Напомним, 20 февраля Водонаева заглянула в Государственную думу – там блогер встретилась с Оксаной Пушкиной. Позже в личном микроблоге Алена написала, что заручилась поддержкой коллеги по телевидению.