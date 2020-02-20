«Надолго не задержится»: Кинжинов предопределил судьбу Собчак и шоу «Док-Ток»

Таролог Александр Кинжинов предсказал судьбу нового шоу «Док-Ток» с участием Ксении Собчак.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro экстрасенс заявил, что появление Ксении Анатольевны на Первом канале вряд ли можно назвать триумфальным. Он обратил внимание, что первые выпуски, посвященные семье Хачатурян, критиковались в интернете, а также собрали множество дизлайков. Подобная тенденция, считает, Кинжинов, говорит о том, что в скором времени передачу снимут с эфира.

«Народу не зашло. Расклад карт показал, что шоу не принесет ожидаемых рейтингов, и спустя некоторое время его закроют. Ксюша будет работать на канале около года, надолго не задержится», — заявил Кинжинов.

Напомним, к моменту написания новости свет увидели 6 выпусков передачи «Док-Ток». В трех из них присутствующие в студии рассматривали ситуацию семьи Хачатурян. Гостьей двух других эфиров стала бывшая супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина.