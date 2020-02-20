«Можно снимать «детство мажора»: сын Прилучного и Муцениеце завел аккаунт в Инстаграм

Агата Муцениеце уже девять лет счастлива в браке с Павлом Прилучным. Они познакомились на съемках «Закрытой школы» в 2011 году и вскоре тайно поженились. Супруги воспитывают двоих детей: трехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея. Звезда сериала «Мажор» не скрывает, что у него бывают разногласия с женой. Несколько лет назад они едва не расстались. Однако теперь в их семье царит гармония. Более того, Прилучный мечтает завести еще детей, но супруга пока решила сосредоточиться на карьере.

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Каждую свободную минуту пара посвящает детям. Дочка Муцениеце ходит в балетную школу. Она занимается не так давно, но уже делает успехи. А Тимофей увлекается футболом и борьбой. Накануне Павел сообщил, что у его наследника появилась своя страница в Instagram. Примечательно, что мальчик там успел опубликовать две своих фотографии из недавней модной фотосессии. На кадрах он позирует в рубашке и футболке с серьезным видом.

«Мне кажется, пора», — с иронией написал Прилучный.

Поклонники поразились тому, как быстро растут дети. Многие отметили, что у актера подрастает замена. «Мне кажется, можно снимать «детство мажора», «На маму похож», «Сразу видно — отец гордится своим сыном! Это так трогательно», «Достойная альтернатива отцу подрастает», «Весь в батю», «Парень прям классный, красавчик!», «Как отец», — прокомментировали пост пользователи Сети.

К слову, за считанные часы у Тимофея появилось 10 тысяч подписчиков. Малыш уже публикует stories, показывая, как путешествует со своим знаменитым отцом. Кстати, его сестра тоже приняла участие в модной фотосессии, но пока свой аккаунт в соцсетях не завела.