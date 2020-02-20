«Пожар»: Прохор Шаляпин обнародовал голое фото и обратился к «недолюдям»

36-летний певец Прохор Шаляпин разделся и разразился гневной тирадой о жестокости. Пикантный снимок исполнитель разместил на личной странице в Instagram, чем привлек внимание фолловеров. В кадре мужчина продемонстрировал свою форму – подкачанные руки, пресс и длинные ноги. Самое интимное место Шаляпин прикрыл обнаженной женщиной – для большего антуража.

Сильный снимок Прохор сопроводил историей о жестокости. Он рассказал, как в далеком 1974 году сербский мастер искусства выносливости Марина Абрамович подверглась массовым издевательствам, чтобы определить пределы человеческого равнодушия.

История до глубины души задела Шаляпина, после чего тот заявил, что сегодня люди стали еще злее и ожесточеннее: они ищут новые способы, чтобы выплеснуть свой гнев. Тех, кто пишет гневные комментарии, Шаляпин назвал «недолюдьми».

«Сегодня под флагом благого намерения и безобидного троллинга жесточайшим издевательствам подвергаются не только популярные в Сети люди, но и их близкие. С упоением ищутся самые изощренные способы психологического уничтожения человека, его семьи и дела. И эти недолюди среди нас. Они строчат угрозы и «мнения» с соседнего офисного компьютера, болтают с вами у подъезда, стоят за спиной в очереди, ваши дети учатся с их отпрысками в одном классе», — высказался артист.

В комментариях подписчики разошлись во мнениях. Некоторые признались, что не смогли прочесть текст, поскольку отвлеклись на фото. «Пожар», «Тело-огонь», «На снимке все слишком шикарно», «Прохор, вы похожи на божество». Другие же подметили: жить в обществе стало действительно труднее, но вопреки всему нужно сохранять в себе человечность. Оставила свой комментарий и бывшая возлюбленная Шаляпина – Лариса Копенкина. Она заявила, что Прохор «шикарен сам и текст отличный». Нашлись, впрочем, и те, кто был более внимателен и заявил: Шаляпин обнажен не полностью.