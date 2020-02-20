Чехова, Бледанс, Борщева и другие звезды пришли на премьеру нового «Доктора Дулиттла»

Несколько поколений выросло на уморительных фильмах про доктора Дулиттла. Главную роль врача, который открывает в себе способность понимания языка животных, долгое время играл Эдди Мерфи. А теперь режиссер Стивен Гейган представил новую комедию «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», в котором главная роль досталась Роберту Дауни-младшему. Кинолента обещает быть смешной и красочной. Ко всему прочему, там также снялся Антонио Бандерас.

19 февраля состоялась закрытая премьера новой картине о Дулиттле. Первыми пришли оценить семейную комедию Александр Бердников с семьей, Алексей Кабанов с женой и дочерью, Доминик Джокер, Женя Малахова, Марьяна Ро и другие известные персоны. Анфиса Чехова появилась на красной дорожке со своим сыном Соломоном. Она облачилась в белую водолазку и юбку-карандаш.

Однако одной из самых ярких в тот вечер была Эвелина Бледанс. 50-летняя артистка предстала в платье макси цвета хаки и леопардовой шубе, в тон которой она подобрала шляпку. Своего наследника Семена она, по неизвестным причинам, в кино не привела.

А вот бывшая участница шоу Comedy Woman Елена Борщева, которая редко выходит в свет, появилась в кожаной юбке и объемной белой блузке. Она была не одна, а со своими детьми: 12-летней Мартой и четырехлетней Умой.

Многие поклонники отметили, что старшая девочка растет копией матери. Она предстала в платье и джинсовой куртке, а ее сестра облачилась в клетчатую юбку и толстовку. Дети знаменитостей остались довольны добрым фильмом про одного необычного доктора и животных. Напомним, что народная премьера картины в России состоится 20 февраля.