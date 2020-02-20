Лена Миро предположила, почему Самойлова и Джиган улетели рожать в Америку

На днях в семье рэпера и модели появился на свет четвертый ребенок.

Скандальная блогер Лена Миро рассказала, почему рэпер Джиган и его супруга, модель Оксана Самойлова, улетели рожать четвертого ребенка в Майами. 18 февраля многодетная мать родила долгожданного сына. Делала она это под пристальным наблюдением врачей, рядом с ней также находился и супруг — Джигану первому дали подержать маленького Давида, а также доверили перерезать пуповину.

Миро акцентировала внимание, что Денис Устименко (именно так звучат настоящие имя и фамилия рэпера) до недавнего времени был ярым патриотом, поэтому внезапный временный переезд в Америку немало удивил и ее, и фанатов исполнителя. Однако блогер осуждать Джигана не спешит: по ее мнению, тот поступил абсолютно правильно. Объясняя выбор рэпера, Миро заявила, что отечественная медицина отстает в развитии от зарубежной «лет на 70».

«Если кто-то сейчас подумал, что я буду критиковать лицемерного Джигана или бывшую депутатку Хоркину (за роды за рубежом. – Прим.ред.), то вы ошиблись. Я скажу так: правильно делают!» — удивила она.

Миро заявила: многие знаменитости, которые активно выступают за роды в России, не хотели бы появления наследников на родине. Осудить их можно разве что «за трепотню, которую они льют в уши», резюмировала она.