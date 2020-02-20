«Желаю интересного телевизионного проекта»: Катя Гордон поздравила экс-супруга с днем рождения

Популярный телеведущий Александр Гордон 20 февраля отмечает свое 56-летие. Не так давно он стал напарником Ксении Собчак в новом проекте Первого канала — шоу «Док-ток».

Портал Teleprogramma.pro попытался узнать у бывшей супруги импозантного журналиста, юриста, адвоката Екатерины Гордон, что она думает по поводу этой передачи. Блондинка ответила, что не может комментировать проекты Первого канала, поскольку не позволяет корпоративная этика:

«Давайте я абстрактно отвечу. Я Саше желаю того, чего у него на данный момент нет, а именно — интересного телевизионного проекта. Это все, что я могу вам сказать по этому поводу», — сказала Екатерина.

По мнению юриста, ярче всего звезда Гордона горела на НТВ, где он был ведущим многих проектов. А лучшей Екатерина считает программу «Нью-Йорк, Нью-Йорк» — именно после нее, призналась блондинка, она и влюбилась в Гордона.

Напомним, Гордон долгое время проживал с семьей в Америке. Передачу «Нью-Йорк, Нью-Йорк» он снимал именно в США специально для российского телеканала ТВ-6. В ней он рассказывал о том, как живут простые американцы. После возвращения на родину Гордон смог успешно реализоваться на отечественном телевидении и пять раз становился лауреатом профессиональной премии ТЭФИ.