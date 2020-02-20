55-летняя Моника Беллуччи в платье-пиджаке продемонстрировала идеальные ноги

Моника Беллуччи знаменита своими ролями в кино. Ей удается без труда играть роковых красавиц. Сама она обладает эффектной внешностью, которая с годами стала только выразительнее. Неудивительно, что в свое время она была женой известного французского актера Венсана Касселя. Вот уже почти семь лет сердце артистки свободно. Поклонники отмечают, что в свои 55 лет она выглядит бесподобно, поэтому не исключено, что женщина еще встретит свою любовь.

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Недавно Моника приняла участие в модной фотосессии для итальянского издания. Она украсила обложку журнала. На снимке актриса позирует в платье-пиджаке синего цвета от французского модного дома Lanvin на фоне Эйфелевой башни. Капроновые коготки подчеркнули ее стройные ноги. Также звезда кино сделала новую стрижку боб, которая заметно омолодила Беллуччи. Она позировала для знаменитого фотографа Патрика ван Малдера.

Также для съемки Моника облачилась в стильное черное пальто с белыми вставками и шляпу с широкими полями. Она дерзко смотрела на себя в зеркало. Актриса сразила поклонников, представ в черном боди с пикантным декольте и жакете. Чувственные снимки облетели Сеть.

Многие поклонники поразились тому, как выглядит артистка. Они считают, что над ней время не властно. «Какая она невероятна», «Эта стрижка так молодит», «Боже, и ей уже 50?», «Вообще не меняется!», «Какие ноги! Есть теперь на кого ровняться», «И естественная вся, как это прекрасно», — стали писать интернет-пользователи.

Напомним, что от брака с Венсаном у Беллуччи есть двое детей. Их дочери Деве 15 лет. Она пошла по стопам матери и уже стала лицом парфюма Dolce & Gabbana. А младшей Леоне уже скоро исполнится 10 лет.