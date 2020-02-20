«Что творит любовь»: Анна Седокова показала результат бьюти-преображения

Анна Седокова в 2019 году впервые за долгое время закрутила новый роман. У нее завязались отношения с баскетболистом из Латвии Янисом Тимма. Они стали встречаться, а вскоре спортсмен ушел от жены и стал жить вместе с певицей. Теперь влюбленные без стеснения появляются вместе на публике. Более того, на днях они завели общего домашнего питомца. Щенка для них привезли из США.

С приближением весны Анна, как и многие женщины, захотела изменений во внешности. Она успела походить с косичками и сменить женственный стиль на более молодежный. А накануне певица отправилась в салон красоты и впервые выстригла челку.

По ее словам, мастерам было жалко ее локоны и только один человек согласился взять в руки ножницы. Также Седокова покрасилась в более холодный оттенок шоколадного цвета и высветлила несколько прядей.

Результат бьюти-преображения она показала в соцсети. «Мои весенние перемены», — написала артистка. Некоторые поклонники были раздосадованы. Они посчитали, что девушка только состарила себя новой стрижкой.

«Не-а, без челки ты моложе», «Вы красотка, но все таки без челки было лучше», «Челка — это ужас», «Возраста добавила челочка», «Сразу плюс десять лет», — стали комментировать снимок подписчики.

Некоторые все-же поддержали Седокову. Они считают, что она старается ради возлюбленного. «Вот что творит с женщиной любовь», «Выглядит неплохо и аккуратно, тем более, когда захотелось перемен, то почему бы и нет?», «Что творит любовь… Хороша», — отметили пользователи Сети.