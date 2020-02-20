«Угомонитесь»: Бородина грубо ответила подписчикам на вопрос о «муже на шее»

Ксения Бородина — не только известная телеведущая, но и популярный инстаграм-блогер. У ее аккаунта более 13 миллионов подписчиков, с которыми она очень часто общается посредством прямых эфиров, а также в рубрике «вопрос-ответ». Накануне звезда пригласила фолловеров задавать ей вопросы, ответы на которые она позже разместила в сторис. И на вопрос о том, работает ли ее муж Курбан Омаров, Бородина написала достаточно эмоциональный и развернутый комментарий:

«Только деграданты, вроде вас, могут подумать, что мой муж сидит на моей шее. Это вообще не ваше собачье дело, каким образом он зарабатывает деньги. Как вас это может касаться?» — грубо отреагировала блогер. И попросила: «Угомонитесь на эту тему».

В Сети время от времени обсуждают не только карьеру, но и личную жизнь Ксении Бородиной, в частности, вопрос, работает ли ее нынешний супруг Курбан Омаров. Скандальный блогер Лена Миро уверена, что он зарабатывает меньше жены и Бородиной приходится его содержать за свой счет.