«Не сыпьте соль на рану»: Юрий Антонов загадочно высказался о единственном сыне

От третьего брака у музыканта есть дочь Анна и сын Михаил.

Музыкант Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказался о своем единственном сыне. Как известно, у певца есть дочь Людмила и сын Михаил от третьего брака. Правда, о них крайне мало информации. Известно, что дочка с мамой живет во Франции, а сын в столице. Правда, с отцом он видится нечасто.

«Не давите на чувство человека, не давите. Не сыпьте соль на рану. Именно так поет в одной из своих песен мой друг Слава Добрынин». Юрий Антонов

Как отметил певец, современных детей нельзя воспитывать по-военному, как когда-то его воспитывал отец. «Мир стал совершенно другим. Никакой информации не утаишь. Интернет – грязная помойка, но именно там мы получаем всю информацию. Сегодняшние дети даже половины не знают из жизни своих отцов и матерей. Они совершенно другие. У них очень много соблазнов», — сказал певец и композитор.

Как добавил исполнитель, его очень тревожит тот факт, что представители молодежи пьют непонятные напитки и курят вредные смеси. «Это все им аукнется в старости», — заметил певец.