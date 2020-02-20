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«Поцеловала мне руку»: Антонов вспомнил, как кормил черной икрой Настасью Кински

По словам музыканта, у них с немецкой актрисой получилось интересное общение.

«Поцеловала мне руку»: Антонов вспомнил, как кормил черной икрой Настасью Кински
Антонов вспомнил знакомство с Кински/http://globallookpress.com/

Музыкант Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свое знакомство с немецкой актрисой Настасьей Кински.

«Она приехала в Москву на кинофестиваль. У меня всегда был свой столик на четыре человека в главном ресторане столицы. Со мной дружили в то время все официанты. В один из дней фестиваля я сидел за столиком в этом ресторане с другом. И вдруг в заведение вошла толпа голодных иностранцев, которым даже сесть было некуда».

Юрий Антонов

В итоге к Юрию Антонову подошел, как он выразился, главный тусовщик Москвы тех лет. «Он мне сказал: «Юра, тут Настя Кински с мужем. Им некуда сесть, чтобы поесть». На ней был смешной халат, на голове какая-то тюбетейка, сама они пришла в шароварах», — вспомнил музыкант.

По словам Юрия Антонова, Настасья Кински была очень голодной. «Я накормил ее бутербродами с черной икрой. Она поцеловала мне руку. Я был в шоке, конечно. Но у нас получилось интересное общение. Вообще в те годы на московские фестивали приезжало много знаменитостей со всего мира», — рассказал Юрий Антонов.

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