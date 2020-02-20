Женские секреты: Вера Брежнева показала содержимое своей сумочки

Вера Брежнева в традиционной рубрике YouTube-канала русского Vogue продемонстрировала, что хранится в ее сумке от Ива Сен-Лорана. Аксессуар оказался весьма внушительным.

По словам певицы, она постоянно в разъездах, поэтому весит ее сумка вместе с содержимым обычно около 5–7 кг. К слову, она оказалась мужской. А вот женский вариант, гораздо меньших размеров и более утонченный, оказался внутри нее. Это нужно для того, чтобы можно было комфортно куда-то выйти, не таща за собой весь скорбный скарб.

В сумке Брежневой также оказались: косметика, биодобавки, медикаменты, любимый парфюм, провод для зарядки телефона, наушники, документы и банковские карточки. Из необычного — прибор для насыщения воды водородом, японский тренажер для лица, третья розовая сумочка с аксессуарами, сразу две книги, открытки с собственным изображением. Из женских секретиков — патчи под глаза, маски для лица и сна, резинка для занятий спортом.