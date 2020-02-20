Экс-супруг Юлии Началовой отпраздновал 5-ю годовщину свадьбы с молодой женой

Юлия Началова в 2019 году в возрасте 38 лет скоропостижно скончалась. Эта новость стала шоком как для родных, так и для поклонников. У певицы осталась единственная дочка Вера, которой уже 13 лет. О ней заботятся бабушка с дедушкой, а также отец Евгений Алдонин. У футболиста давно своя семья, но о своей старшей наследнице он не забывает. Девочка живет вместе с ним и его новой молодой супругой.

20 февраля в семье спортсмена настал праздник. Он отпраздновал годовщину отношений с женой Ольгой. Пять лет назад они сыграли свадьбу. Девушка трогательно поздравила своего избранника. Она опубликовала редкие кадры с их свадебного торжества. На них Алдонин выглядит счастливым, а его возлюбленная позирует в подвенечном платье.

«Наш первый юбилей! 5 лет со дня свадьбы. Поздравляю тебя и люблю», — написала блондинка.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие считают их идеальной парой. «Вы необыкновенно красивая, только бы не сглазить», «Девушка просто необыкновенно красива!! Вот кого надо на Мисс Вселенная!», «Оля, какая вы красивая и нежная, и Евгений мне нравится», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у супругов есть двое общих детей. Сыну Артему уже три года, а дочка Анжелика родилась три месяца назад. Все наследники ладят между собой. Вера не раз участвовала в фотосессиях с новой семьей отца. Также ее часто можно увидеть на прогулке с братом и сестренкой.