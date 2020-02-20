«Он не очень проникся съемками»: Матросов против, чтобы его сын от Куликовой стал актером

Актер Денис Матросов рассказал о воспитании сына Ивана, который родился в отношениях с актрисой Марией Куликовой. Звезды считались идеальной парой, но несколько лет назад расстались. По слухам, причиной стали многочисленные романы Дениса Матросова на стороне.

Как отметил актер, его бывшая супруга Мария Куликова водила Ивана на съемочную площадку. Впрочем, он сам не очень одобрил эту идею.

«Он не очень проникся съемками. Хотя и снялся в массовке. Мне кажется, у него математический склад ума, есть предрасположенность к техническим наукам. Любит ходить на занятия в «Технопарк». Денис Матросов

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Как отметил Денис Матросов, Иван потихоньку становится блогером. Ведет свой канал в Сети. По словам Матросова, когда сын был еще совсем маленьким он старался направить его энергию как раз на образовательные игры. Он считает, что дети должны на гаджетах не в стрелялки играть, а заниматься чем-то полезным. От актерской профессии он его будет отговаривать, если сын все-таки будет и дальше думать о кинематографе, сообщает портал «7 дней».