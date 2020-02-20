«Это безумно сложно»: Навка вспомнила свою победу на Олимпиаде в Турине

Прославленная чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в своём аккаунте в Инстаграм опубликовала архивные кадры с выступления на Олимпийских играх — 2006. Спортсменка вспомнила, как 14 лет назад вместе с Романом Костомаровым они праздновали свой триумф — победу в танцах на льду на самых главных соревнованиях мира.

«Только представьте всю ту бурю эмоций и ответственности!!! Это безумно сложно…» — поделилась с подписчиками Навка.

Фигуристка рассказала, что многие зрители даже не подозревают, что скрывается за красивой картинкой выступления: «Совсем никто не понимает, сколько каторжного труда стоит за победами наших спортсменов… Только пройдя этот путь, можно судить о том, кто, как и чего достигает» — подчеркнула чемпионка.

Многие подписчики поддержали звезду, выразив свою благодарность: «Вы сделали нас счастливыми в тот день! Спасибо за это!», «Татьяна и Роман! Лучшая пара в танцах на льду на все времена! Помним о вас и гордимся всегда!!!», «О, а я помню это выступление, помню, как держали кулачки и верили в победу, и вот уже 14 лет прошло! Браво! Олимпийские чемпионы навсегда» — дали обратную связь поклонники.

Победа в танцах на льду Навки и Костомарова в Турине стала для отечественного фигурного катания седьмой в олимпийской истории России. На Играх-2006 фаворитами считалась итальянская пара, но их падение позволило россиянам вырваться вперёд и одержать победу.