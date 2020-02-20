«Мое сокровище»: Влад Топалов поделился трогательным кадром с сыном

Знаменитый исполнитель Влад Топалов часто делится в личном блоге в «Инстаграме» с подписчиками фотографиями своего маленького сына Майкла. На этот раз в объектив камеры попал трогательный момент: певец нежно целует малыша в губы.

«Мое сокровище!!!! С каждым днем мы с ним меняемся… это, конечно, самое сложно и самое приятное приключение в жизни», — подписал фотографию музыкант.

Отец взял сына с собой в бассейн, на заднем плане, по словам Топалова, «лапами бьет по воде» Регина Тодоренко. Певец сообщил, что они наконец-то нашли подходящее место для совместного семейного плавания, потому что малыша в бассейны «почти везде не пускают». Многие подписчики умилились кадру:

«Я обожаю читать ваши посты. Твои и Регины. Маленькие, большие. В них так много любви и тепла. Испытываю приливы счастья, прочитав их», — призналась одна из поклонниц звезды.

больше по теме Топалов и Тодоренко отдали годовалого сына на гимнастику и плавание Звездная пара старается приучать Майкла к спорту с малолетства.

Напомним, певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко поженились осенью 2018 года. Первенцу звезд, которого назвали Майклом, в декабре исполнился годик.