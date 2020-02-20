Юдашкин объяснил, почему дочь стала работать в его Доме моделей

По словам дизайнера, изначально наследница совсем не видела себя в этой отрасли.

Дизайнер Валентин Юдашкин заявил, что он не настаивал на том, чтобы его дочь Галина пошла по стопам отца и стала работать в его Доме моделей. Как сказал кутюрье, изначально девушка не видела себя в этой отрасли.

По словам модельера, его дочь — прекрасный искусствовед. Она обучалась в МГУ на кафедре истории искусств. Причем параллельно еще и постигала азы искусства фотографии.

Как заметил Валентин Юдашкин, его наследница с детства видела, чем они занимаются с женой. Он отметил, что если дети цирковых артистов постоянно в опилках, то его дочь все время ходила в каких-то тряпочках, ленточках и булавках.

«Да, долго не хотела идти в нашу индустрию, но наступил день, и она сделала выбор. Кстати, нередко она мой взыскательный критик. У нового поколения свои принципы, и я внимательно прислушиваюсь к ее мнению». Валентин Юдашкин

Как добавил Валентин Юдашкин, дочь сейчас занимается детской одеждой. В ее дела он не лезет. Как сказал модельер, его никто и никогда не опекал, поэтому у дочери полная свобода действий, сообщает «АиФ».