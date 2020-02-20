«А вы бы сделали?»: Валерия попросила Пригожина набить татуировку

Недавно Иосиф Пригожин поделился с поклонниками удачным кадром с супругой. Продюсеру так понравилась его собственная жена на фото, что он признался — слюнки текут.

Но оказалось, что снимок пришелся по вкусу не только музыкальному деятелю, но и Валерии. На фото Пригожин предстает с накладными рукавами, которые создают иллюзию перманентного рисунка на руках. Идея настолько понравилась певице и родственникам Иосифа, что они наперебой стали уговаривать его набить тату.

«Не уверен, что я решусь на такой шаг по многим причинам. А вы бы сделали, если бы вас любимая попросила?» — написал Пригожин в личном блоге.

Кстати, о том, что тату – это не шутка, недавно понял Денис Шальных, сын актрисы Елены Яковлевой. Вначале он покрыл все свое тело перманентными рисунками, а теперь мучительно их сводит. Этот процесс будет продолжаться не меньше двух лет. Недавно мы публиковали фото молодого человека без наколок, оно появилось после эксперимента со студентами-телевизионщиками.

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