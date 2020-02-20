«Как в голливудском фильме»: Алсу вспомнила, как получила предложение руки и сердца

Алсу в разговоре с Ксенией Собчак затронула тему личной жизни. Она поведала собеседнице о том, что Ян Абрамов стал для нее первой серьезной любовью. Певица познакомилась со своим суженым, когда ей был 21 год, и, по признанию звезды, она уже была готова к созданию семьи. И когда в ее жизни появился Абрамов, через месяц свиданий сделавший ей предложение, она уверенно сказала: «Да».

«Мы отмечали месяц наших свиданий. Это было очень красиво: он позвал меня на террасу дома, на улицу, это было на море, мы отдыхали, и начал признаваться мне в любви. Я даже сразу ничего не заподозрила даже. И так медленно-медленно начал сползать на одно колено. Вытащил кольцо, как в фильме. Это было реально как в голливудском фильме!» — вспоминала Алсу.

По словам исполнительницы, главным условием брака Абрамов назвал не только положительное решение избранницы. Ему было важно, чтобы будущая жена слушала ту же музыку, которая нравится ему – фольклор разных народов.

«Слушать это в машине невозможно! И он знал, что меня это очень сильно раздражает, поэтому одно из первых условий было это условие, когда я принимала кольцо», — призналась Алсу.

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С тех пор певица все 15 лет, что длится их брак с мужем, слушает его любимую музыку. И даже строит планы спеть с кем-то из фольклористов.