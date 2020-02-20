«Очаровательный мачо»: сын Верника показал себя во всей красе

Григорий Верник, сын популярного актера и телеведущего Игоря Верника, редко участвует в профессиональных фотосессиях, но в этот раз он сделал исключение. Результат труда – эффектное фото – он разместил в Instagram.

И вроде бы в кадре ничего особенного нет, но фотограф смог уловить настроение и характер парня – его лицо словно светится, излучая юношеский задор и удовольствие от жизни. Это заметили фолловеры студента школы-студии МХАТ.

«Очаровательный мачо. И вылитый папа», «Красивый», «Чувствуется порода сердцееда», — отметились под фото поклонницы молодого актера.

Любопытно, что Григорий, похоже, ожидал «оханий» и «аханий» от девушек. Свой снимок он подписал стихотворно: «Фото у стены – месяц до весны. Кеды на ногах, всюду ох, да ах…»

Почин студента подхватили комментаторы. «Куртка с капюшоном — любовь к корнишонам», «Я номерок уронил, вот когда проходил», — пошутили они.