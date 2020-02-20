Тайны больше нет: Элайджа Вуд впервые стал отцом

Звезда саги о приключениях хоббита Элайджа Вуд стал счастливым отцом. Причем, ребенок появился в семье актера и его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед в конце 2019 года. О таком рождественском подарке пара не спешила распространяться, тщательно скрывая от общественности радостное событие.

Кроме того, и пол малыша тоже до сих пор неизвестен, пишет Daily Mail. Поскольку сам знаменитый актер не разбрасывается словами о личной жизни и не комментирует никакие факты, проговорились о счастливом событии его друзья.

«Повелитель кольца» находится в отношениях с Конгсвед уже три года. Пара не делала никаких заявлений насчет своей свадьбы, лишь летом прошлого года журналисты заметили на руке избранницы Вуда символ любви – помолвочное кольцо. И округлившийся животик, красноречиво говорящий о предстоящем масштабном событии в жизни влюбленных.