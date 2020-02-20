«У Юли проблемы со здоровьем»: концертный директор объяснила, куда пропала Волкова

Бывшей солистке группы «Тату» Юлии Волковой исполнилось 35 лет. Девушка уже несколько лет не выходит на сцену, но периодически обещает поклонникам, что это когда-нибудь случится. Перед днем рождения певицы «Комсомолка» решила уточнить этот момент у ее концертного директора Катерины Дорош.

«Поймите, у Юли проблемы со здоровьем, творческой деятельности нет совсем. А о личной жизни она не говорит. Так что будут песни — будет и разговор!», — ответила она журналистам.

Ситуацию с «проблемами со здоровьем» певицы более развернуто прокомментировал один из авторов проекта «Тату» композитор Александр Войтинский. По его словам, он вместе с другим создателем группы сценаристом Иваном Шаповаловым еще на стадии зарождения идеи решил, что солистки должны петь не поставленными голосами, а «криком души».

«У Лены голосовой аппарат был более приспособленным. А у Юли этот крик был не подкреплен какой-то техникой. Все, что было дано природой, она выплеснула и просто надорвалась», — объяснил Войтинский.

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