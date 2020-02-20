Люди из окружения Пугачевой опровергли слух о ее долге в 9 тысяч

Люди из окружения Аллы Пугачевой прокомментировали «Комсомольской правде» ситуацию с долгом пенсионному фонду.

Как сообщили некоторые СМИ, певица, якобы, частично владеет предприятием «Карай-Эко». Акционерное общество, которое занимается туризмом и рыбалкой, пишут они, не уплатило в пенсионный 9 тыс. рублей.

По данным знакомых Аллы Борисовны, это не соответствует действительности.

«У нас такой информации нет. Впервые слышим. Никакой рыбной базы у Аллы Борисовны нет. Это какая-то ошибка, — сообщили они изданию

Ранее мы писали о другом опровержении, которое дала певица Катя Семенова. Она заявила, что информация в СМИ об инсульте ее сына — выдумка. Мужчина лег в больницу всего на три дня. Певица призвала акул пера меньше писать о ее личной жизни и больше обращать внимание на ее творческие успехи.