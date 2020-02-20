«Район замечательный»: Бодров-старший рассказал о своей жизни в Лос-Анджелесе

Режиссер Сергей Бодров – старший в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своей жизни в Америке. Как известно, у 71-летнего сценариста в США свой шикарный загородный дом. Там он проживает уже несколько лет по соседству со звездами Голливуда.

По словам Сергея Бодрова – старшего, ему очень повезло с соседями. Никаких конфликтов с ними у него не возникает. Они живут в полной гармонии.

«У меня хорошие соседи. Рядом живет аргентинский музыкант со своей американской женой и детьми. С другой стороны от меня поселились иранцы. У них там целая диаспора. Район замечательный. Недалеко от дома – парк. Буквально десять минут до океана. Еще десять минут в другую сторону, и ты уже в горах». Сергей Бодров – старший

Алла Довлатова поинтересовалась у Сергея Бодрова – старшего, какой самый безумный поступок он совершил в своей жизни. Режиссер не стал долго раздумывать. «Самый безумный – это то, что я был женат четыре раза», — заявил он.