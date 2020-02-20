«Очень похожи»: Эммануил Виторган вышел в свет с маленькой дочкой

Вместе с супругой и Этель он появился на премьере спектакля «Золушка».

Эммануил Виторган впервые за долгое время появился в свете с двухлетней дочерью Этель и супругой Ириной Млодик. Знаменитая семья посетила театр «Геликон-опера», где давали спектакль-оперу «Золушка» на музыку Леонида Вайнштейна.

Похоже, что выход в свет удался на славу! Эммануил Гедеонович не смог сдержать эмоций и сразу же после посещения театра выразил свой восторг от увиденного в личном блоге.

«Вернулись в детство… Отдельное спасибо Дмитрию Бергману и Эдуарду Мусаханянцу, сегодня один из лучших театров Москвы!» — написал он.

Судя по фото, которое Виторган разместил в Instagram, Этель заметно подросла и похорошела, ее озорные кудряшки отросли еще больше, и девочка еще сильнее стала напоминать маленькую принцессу. В белой кофточке и пышной синей юбочке она выглядит очаровательно.

Поклонники актера в комментариях восхитились, что семья Виторганов приучают Этель к искусству со столь раннего возраста.