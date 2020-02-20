«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«Очень похожи»: Эммануил Виторган вышел в свет с маленькой дочкой

Вместе с супругой и Этель он появился на премьере спектакля «Золушка».

«Очень похожи»: Эммануил Виторган вышел в свет с маленькой дочкой
Эммануил Виторган с супругой. Фото: Global look press.

Эммануил Виторган впервые за долгое время появился в свете с двухлетней дочерью Этель и супругой Ириной Млодик. Знаменитая семья посетила театр «Геликон-опера», где давали спектакль-оперу «Золушка» на музыку Леонида Вайнштейна.

Похоже, что выход в свет удался на славу! Эммануил Гедеонович не смог сдержать эмоций и сразу же после посещения театра выразил свой восторг от увиденного в личном блоге.

«Вернулись в детство… Отдельное спасибо Дмитрию Бергману и Эдуарду Мусаханянцу, сегодня один из лучших театров Москвы!» — написал он.

Судя по фото, которое Виторган разместил в Instagram, Этель заметно подросла и похорошела, ее озорные кудряшки отросли еще больше, и девочка еще сильнее стала напоминать маленькую принцессу.  В белой кофточке и пышной синей юбочке она выглядит очаровательно.

Поклонники актера в комментариях восхитились, что семья Виторганов приучают Этель к искусству со столь раннего возраста.

«У папы и дочери одинаковые эмоции! Очень похожи», — также заметил один из фолловеров знаменитости.

Тэги

Виторган новостидочь ВиторганаИрина МлодикЭммануил ВиторганЭммануил Виторган последние новостиЭтель Виторган
Loading...