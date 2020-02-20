«Шикарное кольцо»: дочь Елены Бирюковой выходит замуж

Александра Литвина три года ждала предложения от любимого.

21-летняя наследница 49-летней актрисы Елены Бирюковой Александра Литвина выходит замуж. Со своим молодым человеком Олегом Беляевым она встречалась три года прежде чем дождалась предложения и заветного колечка.

А оно, стоит заметить, оказалось весьма нетривиальным – в форме согнутого гвоздя. Похоже, что мужчина таким образом намекнул на крепость их отношений.

Александра с гордостью показала фото помолвочного символа в личном блоге.

«Просто оставлю это здесь», — скромно подписала снимок девушка.

И поставила хештеги: «невеста», «помолвка», «люблю», «да».

«Шикарное кольцо», — заметил один из подписчиков наследницы Бирюковой.

Отметим, что о возлюбленном Александры многие услышали летом 2019 года, когда он появился в эфире программы «На самом деле». Бывший парень девушки, тоже явившийся на шоу, тогда заявил, что Олег, якобы, вывозил его в лес и заставлял копать самому себе могилу. Однако проверка на детекторе лжи показала более легкую картину. Олег действительно «дал леща» отставному жениху, но не более того.

«У меня уже накипело. Три года это все длится», — сказал он тогда.

Как оказалось, отставной бойфренд никак не может забыть Сашу и, якобы, надоедает ей навязчивым вниманием.