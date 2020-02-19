Закончились судебные тяжбы «Уральских пельменей» с бывшим директором коллектива

Три года продолжались споры в арбитражном суде между популярным творческим коллективом «Уральские пельмени» и их бывшим руководителем Сергеем Нетиевским. И вот наконец точка в этой истории поставлена, сообщает kp.ru.

Экс-директор пытался признать свои права на выпуски шоу, снятые для федерального телеканала СТС. Сумма требований, которую надеялся взыскать Нетиевский, составляет 68 миллионов рублей. Кроме того, своих коллег по шоу он обвинил в финансовых махинациях. Хотя в процессе разбирательства вскрылось, что экс-руководитель получал значительные гонорары, сумма которых серьезно разнилась с зарплатами участников коллектива.

Теперь тяжбы позади, и кавээнщики могут наконец полностью посвятить себя творческому процессу. Ведь, по словам представителя команды, продолжительные суды отнимали много сил и времени.

«Главное, что справедливость и законность восторжествовали, а честное имя руководства команды и самих артистов осталось незапятнанным. Что касается нашего оппонента, печально, но жадность, похоже, может погубить любого», — резюмировала Екатерина Нешина, представитель директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова.

Напомним, Сергей Нетиевский ушел из «Уральских пельменей» пять лет назад. И сразу же у него начались конфликты и споры со всеми членами коллектива, последовали взаимные обвинения и подозрения, которые как раз и переросли в судебные разбирательства.