«Ничего больше на ум не пришло»: Шипулин рассказал, как делал предложение супруге в кино

Но забыл фильм, на который пригласил будущую жену в тот день.

Депутат Госдумы, а в прошлом биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, как делал предложение своей супруге Луизе. О своем намерении спортсмен сообщил возлюбленной в кинотеатре, во время рекламы перед фильмом.

«Хотелось что-то запоминающееся сделать. Ничего больше на ум не пришло, как сделать эффектное видео, — рассказал народный избранник в эфире радио «Комсомольская правда». — Главное – для нее это было неожиданно. Я купил большой букет цветов, позвал своих друзей, договорился с кинотеатром, и мы провернули все это так, что это запомнилось, наверное, на всю жизнь».

После трогательного момента пара счастливая пара и их друзья посмотрели фильм, правда, Шипулин уже не помнит, что это была за картина. Однако премьера была про войну — «А зори здесь тихие…», и многие недоброжелатели депутата критиковали его потом за то, что он устроил себе праздник перед показом военной драмы.

«Для меня, на самом деле, было не так важно, я подстраивался под временной график свой и просто подобрал первый попавшийся фильм, который был в определенные часы. Поэтому тут от фильма не зависело, тут только зависело от эффекта, который я хотел в конечном итоге достичь», — пояснил свой поступок Шипулин.

Добавим, что пара поженилась в 2015 году. В том же году у спортсмена родился сын, а год назад жена подарила ему дочку. Чемпион признался «КП», что хочет третьего ребенка, но супруга пока просит его дать ей отдохнуть.