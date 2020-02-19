«Три балла из десяти»: Макаревич оценил творчество Егора Крида

В новом выпуске YouTube-шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным в качестве «звезды старшего поколения» был приглашен 66-летний Андрей Макаревич. По правилам передачи, он должен был слушать и оценивать песни, вышедшие совсем недавно, в основном, от молодых исполнителей, творчество которых должно быть далековато от его вкуса.

Вторым треком прозвучала лиричная композиция Егора Крида «Голубые глаза». Уже после 15 секунды Макаревич попросил остановить музыку.

«Я не знаю этого трека, но когда я слышу, что песня начинается со слов «голубые глаза», меня блевать тянет сразу», — критично высказался Андрей Вадимович.

Свое недовольство музыкант объяснил тем, что уже существует слишком много песен про глаза. При этом он немного покривлялся, пародируя Светлану Лободу с ее хитом «Твои глаза».

«Это уже не штамп… Вот когда уже совсем ничего нет, из отвалов собирают слова, и первыми «валяются» глаза, обычно», — пояснил опытный в сочинении песен Макаревич.

Далее в обсуждении он настаивал на том, что артист должен стремиться к тому, чтобы песня была хороша сама по себе, а не к тому, чтобы угодить вкусам публики.

«Мы вообще ни разу не угадали, как песня будет хитом, — рассказал музыкант про творчество группы «Машина времени». — С «Поворотом» мы мучились полгода где-то, не зная, что с ним делать. Просто уже записали и ладно. А через неделю чудо произошло…»

В итоге Макаревич поставил песне Крида 3 балла из 10. Зато следующий трек от популярной панк-группы, что называется, «зашел» ветерану рок-музыки, услышавшему в нем живое гитарное исполнение.