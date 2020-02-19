Дочь Синди Кроуфорд поделилась откровенным снимком

Знаменитая американская топ-модель, дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер разместила в своем блоге в Инстаграм пикантное фото. 18-летняя звезда мировых подиумов запечатлела себя перед зеркалом топлесс. Брюнетка развернулась вполоборота к камере, закрыв грудь рукой и демонстрируя своим фолловерам несколько татуировок на теле.

больше по теме Кайя Гербер не постеснялась показать грудь Дочь Синди Кроуфорд является востребованной моделью. Ее приглашают сотрудничать многие известные модные дома и популярные бренды.

«Эльф» — написала под фотоснимком Кайя. «Прекрасна!», «Королева», «Вау, ты так сексуальна», «Самый красивый эльф, которого я знаю» — не поскупились на комплименты подписчики девушки.

«Показываешь свои татуировки, чтобы поддержать своего брата. Как мило!» — заметила одна из поклонниц.

У звездной красавицы почти десяток тату, и на этом снимке подписчики смогли разглядеть новый рисунок — изображение ангела на ребрах. Также видны цифра 23 над локтем, сердце на плече и имя брата Гербер на плече, Пресли. Который, кстати, не так давно стал героем прессы – он сделал тату на своем лице со словом «MISUNDERSTOOD» («Непонятый»). Выходку эпатажного манекенщика многие осудили.