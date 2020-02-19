Редкий случай: Екатерина Гусева в облегающем платье вышла в свет с мужем

Екатерина Гусева связала свою жизнь со сценой еще в юном возрасте. Сейчас она звезда мюзиклов и кино. В свое время девушка участвовала в музыкальных постановках «Красавица и Чудовище» и «Звуки музыки». О своей личной жизни артистка рассказывает редко. Известно, что она состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным . Его фирма делает декорации для различных шоу и спектаклей.

Обычно Гусева если и посещает светские рауты, то в одиночестве, но накануне она впервые за долгое время вышла в свет с мужем. Актриса появилась в киноцентре «Октябрь», где состоялась премьера фильма о Михаиле Калашникове, который создал легендарный автомат. Новую работу режиссера Константина Буслова пришли оценить многие звезды.

Екатерина на ковровой дорожке предстала в элегантном облегающем сером платье миди. Силуэтный наряд подчеркнул каждый изгиб ее тела. Неброский макияж и аккуратно уложенные волосы дополнили образ.

Супруг знаменитости предпочел брюки и джемпер темного цвета. Он постоянно обнимал возлюбленную за талию. Из-за каблуков девушка была выше своего избранника.

«Выбрались», — написала она, поделившись снимками с премьеры.

Многие поклонники отметили, что актриса прекрасно выглядит. Они восхитились гармоничной парой. «Владимир Евгеньевич какой румяный», «О, Боже… Вы идеальная пара», «Катерина, вы очень красивая!», «Сладкая парочка», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что у супругов есть дети. Их сыну Алексею уже 20 лет, а дочке Анне — девять лет.