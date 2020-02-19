«Спасибо за совет»: Сальма Хайек ответила на критику фаната

В своем Инстаграм знаменитая американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала селфи с пляжа, где предстала перед подписчиками без макияжа на фоне морского пейзажа.

Один из фолловеров звезды посчитал необходимым сделать ей критическое замечание насчет внешности: «Слишком много ботокса. Сальма, не надо так», — прокомментировал пользователь.

Актриса отреагировала на замечание практически мгновенно:

«У меня нет ботокса, но спасибо за совет, я думаю, может быть, пришло время», — ответила на критику звезда.

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Обладательнице эффектных форм Сальме Хайек 53 года. И актриса, по признанию многих поклонников, выглядит потрясающе. А не так давно еще и обзавелась знаменитой подругой – на съемках картины «Вечные» она подружилась с голливудской дивой Анджелиной Джоли.