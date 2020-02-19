«Как две сестры»: Алена Шишкова показала свою моложавую маму

Алена Шишкова в свое время встречалась с рэпером Тимати. Она даже родила от него дочку Алису, которой уже пять лет. Но отношения у них не пришли к свадьбе. Теперь артист живет с другой красавицей — Анастасией Решетовой. Четыре месяца назад у пары родился сын Ратмир. Примечательно, что Шишкову не позвали на знакомство с новым членом семьи рэпера, а вот малышка Алиса сразу познакомилась с братиком.

К слову, ранее ходили слухи, что бывшая возлюбленная Тимати не дружит с Решетовой. Сама блондинка утверждает, что у них обычные отношения без негатива и вселенской любви. Не так давно девушки даже вместе снялись в рекламном проекте.

Многие поклонники не перестают восхищаться хрупкой блондинкой. Некоторые до сих пор уверены, что она больше подходит рэперу. Несколько лет назад модель впервые показала свою маму Надежду. Уже тогда многие поняли, что благодаря генам она унаследовала красоту родительницы.

А на днях Алене удалось провести целый день с родительницей. Она сделала с ней фото в уличной одежде. Модель предстала в тонком пальто песочного цвета, а ее мама облачилась в черное приталенное пальто с поясом и водолазку. Короткая стрижка Надежды выгодно подчеркнула ее форму лица и точеные скулы.

«Можно бесконечно смотреть на огонь, на воду и на то, как мама улыбается», — написала блондинка.

Некоторые поклонники были поражены тому, как молодо выглядит родительница Шишковой. Многие также были под впечатлением от их сходства. «Мамина копия», «Вы так похожи», «Красавицы, что ты, что мама!», «Одно лицо», «Как две сестры», «Как похожи, как две капли», — стали обсуждать снимок подписчики.