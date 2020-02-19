«Плоская доска»: Мария Погребняк рассказала о буллинге

Супруга футболиста подвергается насмешкам в свой адрес с самого детства.

На личной странице в Инстаграм светская львица Мария Погребняк призналась подписчикам, что была объектом насмешек со стороны сверстников со школьной скамьи. Она рассказала, какие обидные слова ей приходилось слышать в свой адрес:

«Меня не воспринимали как девочку, называли меня «шакал», «девочка-мальчик», но самым обидным и наиболее часто повторяющимся было обращение «оно», — вспомнила блондинка.

Дело в том, что, по признанию Марии, она была этакой пацанкой, носила короткую стрижку и широкие штаны. А в подростковом возрасте Марию из-за ее природной худобы поднимали на смех за отсутствие форм, которые у ее сверстниц уже появлялись: «Меня начали называть просто «плоская доска», — рассказала Погребняк.

По признанию супруги футболиста, насмешки продолжаются до сих пор – ее «троллят» за большие щеки и обвиняют в злоупотреблении филлерами. Но Погребняк уверена: именно издевки на протяжении всей жизни позволили ей выработать жесткий характер и стать более пробивной.