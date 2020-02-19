О вкусах спорят: из-за Бузовой поссорились заключенные

Сокамерники разошлись во взглядах на проект «Дом-2» и его ведущую Ольгу Бузову.

У певицы и телеведущей Ольги Бузовой миллионы поклонников. Причем и в местах не столь отдаленных творчество исполнительницы многим приходится по душе. До такой степени, что за ее нее там готовы на все. Как, например, один из заключенных «Лефортово», обвиненный в шпионаже норвежец Фруде Берг.

Радио Sputnik сообщило, что у Берга периодически возникали споры с его сокамерником относительно просмотра «Дома-2». И тот, как истинный фанат, отстоял честь своего кумира в противостоянии с оппонентом. В попытке «смыть в унитаз телевизор», по которому норвежец регулярно смотрел скандальный телепроект, его сокамерник наткнулся на сопротивление:

«Я в ответ взял бутерброд и спустил его в унитаз. Он рассердился ещё больше, мол, зачем ты это сделал? Я попытался ему объяснить, что Ольга тоже хочет есть», — приводит интернет-ресурс слова фаната.

Кстати, для преданных поклонников у Бузовой даже существует отдельный хэштэг в Инстаграм – мои люди всегда со мной. На сегодняшний день армия фолловеров в соцсети уже достигла 19,5 миллиона.