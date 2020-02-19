«Мне так нравится этот стиль!»: Боня восхитилась преобразившейся Анной Седоковой

Анна Седокова со времен участи в группе «ВИА Гра» любит подчеркивать женственную фигуру облегающими нарядами или соблазнительными платьями. А после третьих родов, когда артистке не удалось похудеть, ее формы стали выглядеть еще аппетитнее. Многодетная мама в соцсетях регулярно выставляет откровенные снимки. Она давно не обращает внимание на критику. Однако накануне звезда резко сменила имидж.

От привычного образа привлекательной дивы Анна отказалась. Она решила выглядеть более молодежно в стиле хип-хоп исполнителей. Платье девушка сменила на черные лосины и объемный серый свитшот с принтом. Певица также надела голубые линзы и сделала много косичек. А вот макияж артистка сделала привычный, подвела глаза стрелками и накрасила губы нюдовой помадой.

«Что во мне изменилось?»,— поинтересовалась она.

Коллеги пришли в восторг от преображения Седоковой. Многие одарили ее комплиментами. «Мне так нравится этот стиль!», — заверила Виктория Боня. «Класс», — присоединилась Дакота. А вот поклонники пришли в недоумение. Одни не смогли понять, что произошло с певицей. Другие отметили, что она использовала много фотошопа. «Перефотошопили лицо», «Похудела на лицо», «Кусок носа зафотошопила с правой стороны», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, в последнее время многие обсуждают слухи, что Анна снова беременна. Сама артистка только добавляет мала в огонь. Она заверила недавно, что сделала тест на беременность, но его результаты оглашать не стала. Напомним, что уже полгода звезда встречается с баскетболистом Янисом Тимма, который ради певицы ушел от жены.