«Я начал пить»: Бен Аффлек назвал причину отказа от роли в «Бэтмене»

В новом фильме о Темном Рыцаре Бэн Аффлек должен был выступить режиссером и исполнителем главной роли. Однако проблемы с алкоголем, которые артист сам признает, не отрицая и три пройденных курса реабилитации, не позволили ему идти дальше:

«Я показывал сценарий «Бэтмена». Мне сказали: «Он хороший. Но ты же снова напьешься до смерти, если опять пройдешь через то, через что только что прошел», — откровенно признался актер изданию The New York Times

По словам Аффлека, спиртное позволяло ему заглушать дискомфорт внутри. И именно алкоголь стал причиной развода звезды с женой Дженнифер Гарнер в 2018 году: «Перед этим я начал пить все больше и больше. Это было в 2015–2016 годах. Мое пьянство, конечно же, создало еще больше семейных проблем».

От брака с американской звездой Дженнифер Гарнер у Аффлека трое детей. Недавно он снялся в картине «Путь назад», где сыграл бывшего баскетболиста, который, как и Аффлек, столкнулся с пьянством и семейной трагедией.