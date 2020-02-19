«Она работала клерком в банке»: Антонов рассказал о жизни в Югославии со второй женой

Певец Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свой второй брак. В начале восьмидесятых годов он закрутил роман с уроженкой Югославии Мирославой Бабанович. Она приехала в Советский Союз на гастроли, где у нее и случились отношения с музыкантом.

«После того, как мы познакомились, Мирослава стала предлагать поехать жить в Югославию. Она работала там клерком в банке. Я сначала подумал, что поеду просто погостить, а в итоге женился. Она мне очень понравилась. К тому же я познакомился у нее на родине с югославскими музыкантами». Юрий Антонов

По словам исполнителя, в Югославии полюбили его песни. «Друзья мне предложили выпустить альбом. А через какое-то время после его выхода пригласили за зарплатой. Дали мне в кассе целую кипу динаров. А я как раз на отдых на море собирался. Жена из-за работы не смогла поехать. Только сказала, чтобы брал машину и ехал. Я сложил деньги в багажник и отправился в путь», — вспомнил музыкант.

Как отметил певец, друзья привезли его на отдыхе на нудистский пляж, чего он, конечно, не ожидал. Для жителя Советского Союза это было дико. «Они сказали, что поплывем на остров. Когда мы к нему приближались, то я увидел голые тела. Мы приплыли и я встал в очередь с подносом за едой. Там был накрыт шведский стол. Этим подносом в итоге и прикрывался. Честно сказать, не знал куда деться. Хотелось провалиться сквозь землю», — заявил Юрий Антонов.