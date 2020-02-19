Бодров-старший появился на вечеринке с одной из богатейших женщин России

Сергей Бодров — старший несколько лет назад переехал в Лос-Анджелес к своей пятой жене, поэтому на светских мероприятиях в России он гость нечастый. Но для предпоказа картины «Калашников» Константина Буслова он сделал исключение.

На светском вечере он появился не абы с кем, а с одной из самых богатых женщин России Ларисой Белобровой, актрисой и экс-первой леди Приморья. Ее состояние оценивается в 250 миллионов долларов, в рейтинге 2019 года Forbes она занимает 18-ю строку.

По данным КП, Бодров знаком с Белобровой уже много лет, поддерживает с ней дружеские отношения и когда-то специально для нее написал сценарий.

На премьере актриса предстала в кожаном платье и остроносых сапогах в тон наряду, украшенных змеиным принтом, вызвав восторг звездного имидж-стилиста Ольги Трофимовой.

«Кожа и карамель — настоящий писк моды. Видно, что Лариса следит за трендами. Сергей Бодров в этом забавном головном уборе смотрится рядом с ней озорно и нетривиально. Творческим людям это свойственно», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы свыше 10 лет.