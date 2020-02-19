«Разум и порядочность здесь больше не живут»: Рудковская эмоционально ответила хейтерам

Продюсера, светскую львицу и жену фигуриста Плющенко Яну Рудковскую хейтеры часто достают вопросами о ее истинном возрасте, намекая на то, что звезда скрывает настоящую дату своего рождения. Накануне в своем инстаграме знаменитость опубликовала видео двухлетней давности, в котором она вместе с Максимом Галкиным на передаче «В субботу вечером» обсуждает свой возраст. В частности, историю о том, как ее бывший супруг Виктор Батурин специально запутал общественность, прибавив ей 7 лет.

«Ну, что еще надо, если есть «сомнения»? Но увы, разум и порядочность здесь больше не живут — по крайней мере у некоторых т.н. блогеров, начисто свихнувшихся на почве своих больных фантазий, как и у ряда изданий», — прокомментировала Рудковская свою публикацию.

И далее продюсер напомнила факты из своей биографии, в частности, что родилась в 1975 году, а школу окончила в 1992-м. Не так давно именно блогер Лена Миро намекнула на немалый возраст Рудковской. Она назвала знаменитость «бабкой» и заявила, что «в возрасте 55 лет после климакса женщины обычно ждут внуков».