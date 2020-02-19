Журналисты посчитали, сколько будет зарабатывать Шепелев после увольнения с Первого

Раньше ему, по слухам, платили около 3 млн рублей в месяц.

Дмитрий Шепелев объявил о своем уходе с Первого канала, произошло это без скандалов и взаимных упреков, по взаимному согласию. Несмотря на то что мужчина здесь получал хорошие деньги (по слухам, около 3 млн рублей), ведущий решил покинуть проект «На самом деле».

Как сообщает КП со ссылкой на свои источники информации, причина кроется в скандальном характере программы, который ему был не по душе. Похоже, что интеллигентному парню просто наскучило копаться в чужом грязном белье. Также инсайдеры КП опровергли слухи о переходе журналиста на «Россию-1».

Сколько теперь примерно будет зарабатывать ведущий, прикинули журналисты издания. Во-первых, Дмитрий не отказался от участия в корпоративах, здесь его гонорар будет равняться примерно 1 млн рублей за одно ведение. Во-вторых, Шепелев является активным блогером, регулярно заполняет Instagram и занимается проектом на канале YouTube «Папки», не брезгуя рекламой. За продвижение звезды берут по-разному, но обычно гонорар селебрити его уровня колеблется от 300 тыс. до 1 млн рублей за одну публикацию. (Такие цифры называли Ксения Бородина, Ксения Собчак и другие).

Так что перебиться до новой стабильной зарплаты телеведущему явно хватит. Однако место с прежним уровнем гонораров ведущему вряд ли получится найти в ближайшее время. Обычно телевизионные журналисты его уровня получают не более 1 млн в месяц.