«Я сделал правильный выбор»: Антонов объяснил, почему не поехал с первой женой в Америку

Певец и популярный композитор Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своем первом браке. В семидесятых годах прошлого века он женился на сотруднице «Ленконцерта» Иде. Девушка была еврейкой и в 1976 году на волне массовой миграции решила покинуть СССР. Вместе с ней в США собирался отправиться и Юрий Антонов.

По словам исполнителя, он купил билеты и даже получил выездную визу. Однако в итоге исполнитель все-таки передумал. Все из-за родителей, к которым он поехал попрощаться в Минск.

«Мой отец — военный человек. Когда я к нему приехал, то он чуть не заплакал. Америку он, конечно, недолюбливал. Я решил отказаться от поездки в США. Ида уехала. Я сделал правильный выбор». Юрий Антонов

Отметим, что первая жена Юрия Антонова до сих пор живет в Нью-Йорке. Правда, связь с бывшим мужем она не поддерживает.