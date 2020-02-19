«Там ошибка»: Олег Митяев объяснил Урганту, как исковеркали его песню

Известный бард разобрал собственную песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

В гостях у Ивана Урганта накануне был знаменитый композитор, бард Олег Митяев. Ургант признался зрителям, что когда встретил гостя, тут же пропел строки из песни, автором которой является Митяев, — «Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно».

«А Олег мне говорит: «Там ошибка!» «Объясните мне, пожалуйста, в чем ошибка?» — попросил шоумен. И продолжил: «Вы поймите, для нас это жизнеобразующая лирика, и если вы скажете, что мы всю жизнь поем песню, которую вы написали, по-другому, так лучше нам сейчас об этом узнать».

И Митяев начал объяснять, что Иосиф Кобзон и народ вслед за ним «поправили» песню, исполняя ее, как и Ургант. Но изначально автор предполагал другое:

«Изгиб гитары желтЫЙ ты обнимешь нежно». Желтый изгиб. А поют, что гитара желтая», — объяснил Митяев.

Автор и исполнитель, гитарист Олег Митяев не так давно рассказал, что причиной его развода с первой женой Светланой стала другая женщина. Он признался ей в этом честно, и их пути разошлись. Кстати, именно ей много лет назад Митяев первой исполнил свой хит «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».