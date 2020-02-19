«Стильные девочки»: Костенко сделала фото с новорожденной дочкой перед прогулкой

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов снова стали родителями в начале февраля. У них родилась еще одна дочка. Футболист был на сборах, поэтому пропустил важное событие, но рядом с моделью находилась ее мама, которая поддержала девушку. А вот на выписку из роддома спортсмен уже отправился, и сам забрал жену с ребенком. Вместе с ним была годовалая дочь Милана, которая впервые познакомилась с сестренкой.

Как и во время первой беременности, Анастасия почти не поправилась. В день, когда она вернулась домой из клиники, девушка облачилась в белое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Она стала меньше делать публикаций в соцсетях, сосредоточившись на материнстве. Однако перед прогулкой Костенко сделала трогательное фото с двумя дочками. В кадре она предстала в розовом пальто, сапогах и белой шляпе. На руках она держала подросшую кроху, а старшая наследница стояла рядом в пальто свободного кроя и шапке с помпонами.

«Две недели назад я родила, две недели назад!!!! А ощущение, будто я уже мама двоих дочерей несколько месяцев. Слава Богу, что у маленькой наладился режим, а то благодаря первым двум дням дома я уже было сделала вывод, что никогда не буду спать. Короче, по 100-бальной шкале я на 70% пришла в себя, и гормоны утряслись, больше не плачу от „потому что я не знаю почему“», — рассказала жена футболиста.

Поклонники вновь отметили, что модель прекрасно выглядит. Другим не терпится узнать, как пара назвала вторую дочку. «Стильные девочки», «Настенька, вы шикарно выглядите», «Какие вы все красивые!!! Очень стильно», «Анастасия, вы мне напоминаете француженку в этом пальто — такая утонченная», — прокомментировали пост подписчики.