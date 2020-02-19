Антонов обижался на Безладнову, не написавшую третий куплет к «Нет тебя прекрасней»

Женщина сейчас живет в Америке и очень сожалеет, что когда-то обманула ожидания певца.

Композитор и певец Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свои отношения с бывшей работницей «Ленконцерта» Ириной Безладновой. У них был непродолжительный роман. Именно эта женщина написала в 1969 году слова к хиту Антонова на все времена — «Нет тебя прекрасней». Правда, она ограничилась двумя куплетами.

Чуть позже Антонов просил Безладнову написать третий куплен для этой композиции, но она отказалась. За нее это сделал гитарист ансамбля «Добры молодцы» Михаил Беляков.

«Я помню только свою первую любовь. Что у нас было с Ириной, уже стерлось из памяти. Дальнейшие наши отношения не помню. Знаю, что она уже давно живет в Америке».

Юрий Антонов

Между тем продюсерам программы удалось отыскать в Америке Ирину Безладнову. По видеосвязи она поздравила бывшего друга и возлюбленного с 75-летием. «У Юры в те годы конечно не было денег на цветы и рестораны. Но комплименты в мой адрес он говорил постоянно. От всей души желаю ему здоровья. Жалко, что мы не виделись всю жизнь. Он был сильно обижен, что я не написала третий куплет. Пусть простит меня. Поезд, к сожалению, ушел», — отметила Ирина Безладнова.