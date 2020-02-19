Юрий Антонов рассказал о своей первой любви, которая променяла его на другого

У музыканта был бурный роман, когда он учился в политехническом техникуме.

Певец Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил свою первую любовь. Когда он учился в Белоруссии в политехническом техникуме, то влюбился в девушку по имени Маргарита.

«Люди встречаются и женятся. Вот и мы встретились, правда, потом разошлись. К Маргарите у меня были первые чувства, как у мужчины. В те годы я, конечно, еще не понимал, что такое любовь». Юрий Антонов

По словам музыканта, Маргарита его предала и ушла к другому. «У каждого из нас разная судьба. Ей в те годы хотелось прибиться к надежной пристани. Когда у девушки такой пристани нет, то она начинает оборачиваться по сторонам. Направо смотрит, потом налево», — сказал музыкант.

Как отметил певец, какой-то трагедии от того расставания он не делал. «Я потом пошел учиться в музыкальное училище. Пошли совсем другие отношения с девушками. Там и преподавательницы были красивые. Мне нравилось там учиться, хотя я никогда не был мечтателем», — заявил Юрий Антонов.