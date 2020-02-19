«Трудно быть с таким старым мужчиной»: возлюбленная Аль Пачино объявила о разрыве

79-летний Аль Пачино и 40-летняя израильская актриса Мейталь Дохан были вместе 2 года. Но не так давно пара распалась. И инициировала разрыв именно Дохан. В беседе с изданием La’Isha magazine она призналась, что как раз разница в возрасте между бывшими влюбленными — это одна из причин расставания:

«Трудно быть с таким старым мужчиной, даже если это Аль Пачино. Разница в возрасте очень большая. Я пыталась отрицать это, но ведь очевидно, что он уже не молод. Так что, несмотря на всю мою любовь, отношения быстро закончились», — объяснила актриса.

Однако есть и еще одна причина, по которой голливудский актер остался один. На рассуждение журналистов издания о том, что кроме воспоминаний у девушки остались приятные подарки, она возразила — Аль Пачино не так щедр, как хотелось бы:

«Он покупал мне только цветы. Честно скажу, что он не любит тратить деньги», — призналась Дохан.

И все же, добавила звезда, для нее большая честь, что в ее жизни был такой мужчина. В будущем она намерена поддерживать с Аль Пачино дружеские отношения.