«Пусть я покажусь старомодной»: Барановская объяснила, почему у нее не было секса на первом свидании

По словам телеведущей, она не собирается осуждать тех, кто ведет разгульный образ жизни.

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что у нее никогда в жизни не было секса после первого свидания. «Пусть я покажусь старомодной. Я ни в коем случае никого не осуждаю, иногда даже завидую: почему я так не могу?» — порассуждала она.

При этом звезда отметила, что не ходит в железном поясе. Но для близкого контакта ей требуется обязательно захотеть человека. Как сказала бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина, она совсем не фригидна, как некоторые могут себе подумать. В то же время она уверена, что «без химии» далеко не уедешь. Секс без чувств не доставит никакого удовольствия.

Как добавила телеведущая, она выступает за честность в отношениях. Если у мужчины в планах только переспать, то он должен, как она считает, сказать об этом напрямую.

Также Барановская вспомнила свою школьную подругу. Она не переносила серьезные отношения. Утром девушка могла проснуться и спросить «ночного гостя», как его зовут. Как считает Барановская, это не хорошо, но и не плохо. Каждый сам выбирает, как строить отношения с мужчинами, сообщает портал «7 дней».