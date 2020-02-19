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Сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня устраивает козни Кейт Миддлтон

Недавно супруга принца Гарри попыталась испортить день рождение герцогине Кембриджской.

Сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня устраивает козни Кейт Миддлтон
Сестра Меган Маркл упрекнула герцогиню в попытках насолить Кейт Миддлтон Фото: globallookpress.com

54-летняя Саманта Маркл заявила, что ее сестра — супруга принца Гарри — специально устраивает козни Кейт Миддлтон. Она совершает некоторые поступки, чтобы навредить жене принца Уильяма.

И хотя многие события связать сложно, но по факту они не могут не отражаться на Кейт Миддлтон. Например, о своем желании сложить королевские полномочия Меган Маркл и принц Гарри заявили ровно за сутки до празднования дня рождения Миддлтон, чем изрядно испортили торжество.

Саманта Маркл уверена, что Меган специально устраивает козни герцогине и не упускает возможность ей насолить.

«Грустно, что она сделала это в день рождения Кейт – я полагаю, что она ревновала к прекрасной Кейт. Она никогда не могла сравниться с ней – Кейт знаковая!» — уверена родственница Меган.

Сама родственница актрисы явно на стороне Кейт Миддлтон. Она не скрывает, что восхищается чувством стиля герцогини и видит в ней очень достойную особу, пишет портал argumenti.ru.

Королева Елизавета II наложила вето на использование Меган Маркл и принцем Гарри в качестве бренда логотипа Sussex Royal. Об этом британскому таблоиду Daily Mail сообщил некий неназванный источник, пишет сайт Актуальные новости.

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