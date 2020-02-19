Сестра Меган Маркл заявила, что герцогиня устраивает козни Кейт Миддлтон

54-летняя Саманта Маркл заявила, что ее сестра — супруга принца Гарри — специально устраивает козни Кейт Миддлтон. Она совершает некоторые поступки, чтобы навредить жене принца Уильяма.

И хотя многие события связать сложно, но по факту они не могут не отражаться на Кейт Миддлтон. Например, о своем желании сложить королевские полномочия Меган Маркл и принц Гарри заявили ровно за сутки до празднования дня рождения Миддлтон, чем изрядно испортили торжество.

Саманта Маркл уверена, что Меган специально устраивает козни герцогине и не упускает возможность ей насолить.

«Грустно, что она сделала это в день рождения Кейт – я полагаю, что она ревновала к прекрасной Кейт. Она никогда не могла сравниться с ней – Кейт знаковая!» — уверена родственница Меган.

Сама родственница актрисы явно на стороне Кейт Миддлтон. Она не скрывает, что восхищается чувством стиля герцогини и видит в ней очень достойную особу, пишет портал argumenti.ru.

Королева Елизавета II наложила вето на использование Меган Маркл и принцем Гарри в качестве бренда логотипа Sussex Royal. Об этом британскому таблоиду Daily Mail сообщил некий неназванный источник, пишет сайт Актуальные новости.